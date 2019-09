Devido ao Desfile Cívico que acontece neste sábado (7) em comemoração à Independência do Brasil, o funcionamento das portarias do Parque Municipal, no Centro de Belo Horizonte, foi alterado.

O Parque estará aberto de 6h às 18h, mas até as 12h, o público em geral só poderá acessá-lo por meio da portaria localizada na avenida dos Andradas, número 656. As outras portarias estarão fechadas até o meio-dia, com acesso restrito a autoridades e equipes de apoio devidamente credenciadas.

Já após as 12h, o funcionamento das portarias volta ao normal, com acesso permitido até as 18h pela alameda Ezequiel Dias, avenida Carandaí, avenida dos Andradas e avenida Afonso Pena.

