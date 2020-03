Cerca de 200 celulares foram apreendidos durante uma operação realizada na manhã desta quinta-feira (12), no Shopping Oiapoque, no Centro de Belo Horizonte. Policiais cumpriram mandados de busca e apreensão em oito estabelecimentos do centro de compras e conduziram à delegacia três pessoas por portarem celulares com registro de furto ou roubo.

A ação foi realizada pelo Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado (Gaeco) em parceria com a Polícia Militar, a Receita Federal e a Prefeitura de Belo Horizonte. Todo o material apreendido será mantido sob custódia da Receita Federal e analisado, para que determine os autores dos crimes.

O Ministério Público informou que irá chamar à responsabilidade os proprietários dos shoppings populares da cidade para que eles também participem da fiscalização e impeçam a venda desses produtos em seus estabelecimentos.

A reportagem entrou em contato com a administração do shopping e aguarda retorno.

