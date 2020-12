Um pequeno grupo de amantes da astronomia se reuniu na tarde desta segunda-feira (14), na Praça do Papa, em Belo Horizonte, para observar um eclipse solar. Com o céu completamente aberto, foi fácil ver uma parte do Sol ser encoberta pela Lua, entre 13h e 15h.

De acordo com Lorrane Olivlet, de 25 anos, criadora do grupo InSpace, as observações do grupo costumam ser divulgadas para outras pessoas, mas dessa vez, por conta da pandemia da Covid, os amigos decidiram ir para a Praça do Papa sem repassar o convite a outros fãs da astronomia.

“Essa foi a primeira vez que nos reunimos para um eclipse solar, que dá muito mais trabalho, porque precisa de filtro e o calor é muito intenso. Normalmente, nos reunimos para observações noturnas. É aparecer com um telescópio e todo mundo fica encantado”, diz a engenheira Lorrane, que despertou para a paixão pela astronomia quando tinha apenas 3 anos de idade.

Alinhamento

Além do eclipse, outros fenômenos astronômicos acontecem neste mês. Entre quarta e quinta-feira (16 e 17), será possível ver a Lua, Júpiter e Saturno bem perto um do outro. Em alguns lugares, será possível uma “conjunção tripla” dos três astros, especialmente para quem conta com supercâmeras ou um telescópio.

Já em 21 de dezembro, acontece a conjunção de Júpiter e Saturno, quando os planetas parecem ficar alinhados para quem os observa da Terra.

Esse “alinhamento” dos dois planetas acontece a cada 20 anos. Para perceber a aproximação dos dois, a dica é já começar a olhar para o céu ainda nesta segunda-feira. Quando o céu ficar mais escuro, olhe as duas estrelas mais destacadas no lado oeste – essas luzes são Júpiter e Saturno.

Noite a noite, até a próxima segunda-feira, você verá que os dois pontos mais brilhantes no lado oeste vão se aproximando.