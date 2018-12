O edifício onde funciona o Ministério Público Federal, na Savassi, região Centro-Sul de Belo Horizonte, foi interditado na manhã desta quinta-feira (20) por suspeita de vazamento de gás. O Corpo de Bombeiros e a Gasmig estiveram no local, mas não detectaram nenhum vazamento de gás explosivo ou tóxico.

Segundo o Corpo de Bombeiros, foram realizados testes com detectores específicos no edifício localizado na avenida Brasil e nada foi constatado em relação aos relatos iniciais de cheiro de gás.

Após a verificação dos especialistas e a redução do odor no local, a circulação no edifício foi liberada. A comunicação foi feita aos funcionários do Ministério Público Federal por Mário Augusto Lacerda Coelho, secretário estadual da Procuradoria da República em Minas Gerais.