Diante dos primeiros sinais de retomada da economia, muita gente quer recuperar o tempo perdido e conquistar uma vaga com um salário melhor no mercado de trabalho. E a aposta tem sido o ensino a distância, principalmente em razão da flexibilidade de horário, já que muitas vezes é preciso conciliar trabalho e estudo.

Nos últimos anos, o curso de administração vem se destacando nos quesitos empregabilidade e interesse de alunos, segundo levantamento “Concluintes do Ensino Superior, Empregabilidade e Estoque”, realizado pela Associação Brasileira de Mantenedoras de Ensino Superior (ABMES) em parceria com a Educa Insights, entre 2010 e 2015. Tendência que ainda se mantém, segundo o diretor acadêmico das Faculdades Promove e Kennedy e reitor do UniSant’Anna, Natanael Átilas Alevas.



“Os cursos são sazonais. A cada dez anos isso muda muito. O que está em alta vai depender da demanda do mercado, do cenário político e econômico. Algumas graduações vão aparecendo e outras se transformando. Hoje, o que vemos é um aumento na procura de cursos de gestão, como administração, e também pelos de educação física, fisioterapia e saúde de uma forma geral. Há procura também por direito e gastronomia. Já a demanda por engenharias, por exemplo, caiu bastante”, diz.

O número de matrículas no ensino a distância cresceu 17% de 2016 para 2017 no país, segundo dados do último Censo



Natanael alerta, porém, que a pessoa precisa saber o próprio perfil para depois escolher o curso com o qual melhor se identifica. “Outro ponto que percebemos em relação à empregabilidade é que o emprego é mais fácil para quem tem curso superior”.

No UniSant’Anna, centro universitário paulista com unidade em BH, o reitor explica que o EAD é semi-presencial – aulas presenciais ao menos duas vezes por semana. A escolha crescente pelo ensino a distância, segundo ele, é que os cursos são 50% mais em conta. Além disso, geralmente os matriculados no EAD são mais velhos e estão em busca de uma segunda graduação.

