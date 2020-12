A Secretaria de Estado de Educação de Minas Gerais (SEE-MG) informou, nesta quinta-feira (17), que não esperará pela aplicação da vacina contra a Covid-19 para retomar as aulas presenciais nas escolas estaduais.

Para que isso ocorra, no entanto, a secretária de Educação, Julia Sant'Anna, explicou que a SEE fará uma "sensibilização" com o Tribunal de Justiça de Minas para que a retomada presencial ocorra no Estado no próximo ano letivo, mesmo que em formato híbrido (onde há o rodízio entre aulas remotas e presenciais).

Segundo Sant'Anna, outros 5 estados já conseguiram o retorno presencial das aulas e isso representa um risco aos alunos mineiros, já que eles competem com os demais estudantes brasileiros, pelo Sistema de Seleção Unificada (SiSU), que já voltaram às aulas nas instituições dos estados deles.

"O que me tira o sono é isso. Vemos como risco muito grande termos a retomada em outros estados e ter um drama em Minas, por não termos conseguindo retomar. Por isso, a gente vem estudando mecanismos de sensibilização para conseguir garantir essa retomada", declarou Julia.

Conforme a gestora, o ano letivo de 2020 será encerrado em 30 de janeiro de 2021, de onde serão seguidos 30 dias de férias. A retomada ocorrerá em 4 de março remotamente, "mas na luta de reestabelecer as aulas presenciais", afirmou a gestora. O ano letivo de 2021 está previsto para ser encerrado em 17 de dezembro 2021.

Todo o processo, segundo ela, será feito com respeito às normas de prevenção e combate à enfermidade e em parceria com a saúde estadual. As informações foram divulgadas pela secretaria em coletiva de balanço das ações de 2020, na manhã desta quinta-feira.

Consulta pública

Além disso, a pasta anunciou a publicação, nesta sexta-feira (18), de uma consulta pública virtual no site da Educação sobre os rumos do setor no próximo ano. Segundo Julia, a proposta é que os alunos, professores e demais cidadãos opinem com sugestões sobre as estratégias de ensino referentes à reabertura das escolas e outros temas.

"Vamos contar com essa consulta para ouvir contribuições dos cidadãos mineiros. Quando conseguirmos autorização para reabertura das escolas, ainda teremos famílias muito preocupadas. E nós precisamos fazer o reforço (escolar) dos alunos, por conta do ano bastante desafiador", afirmou Sant'Anna.

A consulta pública estará on-line, mas pessoas sem acesso à internet também poderão participar, indo às escolas estaduais mais próximas.

Investimentos em 2020

A secretaria de Educação trouxe dados sobre os investimentos realizados pela pasta neste ano. Segundo ela, mais de 800 escolas estaduais de Minas Gerais receberam, neste ano, R$ 119,7 milhões para realização de obras mais emergenciais.

Além disso, outros R$ 97 milhões para outras 347 escolas nessa mesma finalidade estão previstos para a quarta etapa, em 2021.

Por fim, entre os planos para o próximo ano, a SEE declarou que irá implantar o projeto EJA Novos Rumos, para a certificação de jovens e adultos em 1 ano e meio no ensino. Ao todo, serão 25 mil vagas criadas para essa finalidade.