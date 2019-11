Milhares de estudantes chegaram para o segundo dia de provas do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem), neste domingo (10). No entorno da PUC Minas, no bairro Coração Eucarístico, região Noroeste da cidade, a movimentação de estudantes foi grande.

O trânsito ficou lento na Via Expressa, nos dois sentidos, na chegada ao bairro. Nas vias do Coreu, principalmente a Dom José Gaspar, o fluxo de veículos foi intenso, com velocidade reduzida.

Na porta do campus, em meio ao fluxo de alunos, grupos de voluntários deixam mensagens de apoio aos candidatos, enquanto a maioria dos que vão prestar o exame já estão ao lado de dentro.

É o caso do estudante Davidson Ribeiro, de 17 anos. Morador de Contagem, na região metropolitana da capital, ele preferiu chegar perto de 12h, para não passar aperto.

“Eu venho de ônibus. A melhor ideia era sair mais cedo, por causa do trânsito. E tá muito calor, por isso preferi já entrar e aproveitar as sombras aqui dentro”, afirmou.

Em dia de clássico entre Cruzeiro e Atlético, teve gente que dividiu as emoções entre o jogo no Mineirão e a prova. “Ah, eu estou com o fone de ouvido, porque assim que eu sair da sala, já vou correr e ligar o rádio pra saber quanto está”, contou a cruzeirense Daniela Flávia Marques, de 19 anos.

Os portões dos locais de prova se fecharam impreterivelmente às 13h; as provas começam às 13h30. Neste domingo, o tema do exame são as ciências da natureza e suas tecnologias, além da matemática.