O Ministério da Educação (MEC) divulgou, nesta segunda-feira (3), os cursos com maior número de vagas ofertadas na segunda edição do Sistema de Seleção Unificada (Sisu) 2019. Em primeiro lugar, está o curso de Administração, com 1.996 vagas, seguido do de Pedagogia, com 1.989, e pelo de Ciências Biológicas, com 1.748.

A oferta de vagas neste segundo semestre é recorde para o período. Ao todo, serão ofertadas 59.028 vagas em 76 instituições públicas de ensino em todo o país. No ano passado, foram ofertadas, no segundo semestre, 57.271. No ranking total de vagas, Minas está em segundo lugar, com 8.479, ficando atrás apenas do Rio de Janeiro, que tem 12.937. Em terceiro lugar, está o estado da Bahia, com 6.745 vagas; e em quarto, Paraíba, com 5.990.

Cerca de 69% das vagas são ofertadas por universidades federais.

Inscrições

As inscrições começam nesta terça-feira (4) e podem ser feitas até sexta-feira (7), na página do programa. O resultado da chamada regular será divulgado no dia 10 de junho. As matrículas devem ser realizadas de 12 a 17 de junho. Já o prazo para aderir à lista de espera é de 11 a 17 de junho e a convocação desses estudantes ocorrerá após o dia 19 de junho.

Podem participar do Sisu os estudantes que fizeram prova do Exame Nacional do Ensino Médio em 2018 e obtiveram nota na redação acima de zero.

Consulta

A consulta de vagas está aberta no site do Sisu desde o dia 23. Os participantes podem fazer a busca por curso, por instituição de ensino ou por município. “É muito importante que o aluno se planeje ao longo do ano para fazer a melhor escolha”, alerta o secretário de Educação Superior do Ministério da Educação (MEC), Arnaldo Barbosa de Lima.

Estão também entre os cursos com mais vagas o de Química, com 1.720; Matemática (1.619); Engenharia Elétrica (1.542); Física (1.520); Direito (1.459); Medicina (1.446); Engenharia Civil (1.425); e Educação Física (1.215).

Cotas

Das 59.028 vagas ofertadas, 26.535, o equivalente a 50,67%, serão ofertadas no âmbito da Lei de Cotas (Lei 12.711/12), que estabelece que 50% das vagas das universidades federais e das instituições federais de ensino técnico de nível médio devem ser reservadas a estudantes de escolas públicas. Dentro da lei, há a reserva de vagas para pretos, pardos e indígenas, de acordo com a porcentagem dessas populações nas unidades federativas.

A maior parte das vagas, 30.149 (51,07%) é em período integral. Neste semestre, são ofertadas 19.458 (33%) vagas noturnas.

* Com Agência Brasil

Leia mais:

Sisu ofertará 59 mil vagas no segundo semestre

Inscrições para o Sisu do 2º semestre começam nesta terça-feira