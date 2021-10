A agência de viagens Seda Intercâmbio está disponibilizando 200 mentorias gratuitas com o objetivo de avaliar candidatos para morarem e fazerem cursos no Canadá. Para fazer a inscrição é necessário preencher este formulário até 30 de outubro.

As mentorias serão individuais e realizadas até o fim deste mês, com duração de 30 minutos cada. O objetivo é orientar os estudantes a respeito do custo de vida no país, qual estado e cidade será melhor, qual curso fazer de acordo com o perfil do candidato, entre outros aspectos. O requisito mais importante é ter inglês intermediário ou avançado para morar no país.

Selecionados serão indicados a fazer o curso desejado ou indicado no Canadá. Os que ainda não estão prontos para realizar o intercâmbio terão a possibilidade de fazer cursos preparatórios ofertados pela agência.

Os cursos disponíveis no Canadá estão ligados, entre outros, às seguintes áreas:

Administração

Tecnologia

Marketing

Turismo

Serviços

Os cursos técnicos têm no mínimo duração de 1 anos e 6 meses mas, de acordo com a agência, os estudantes também poderão fazer cursos universitários, para extender a permanência no país. O valor inícial é US$ 7,5 mil, podendo variar de acordo com a área.

Os cursos são presenciais no Canadá e os estudantes serão encaminhados para empresas no país, porém, participarão de processos seletivos e poderão ser contratados ou não. Os alunos serão responsáveis por escolher e custear moradia e passagem aérea.



