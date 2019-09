Medalhistas na Olímpiada Brasileira de Matemática das Escolas Públicas (Obmep) terão, agora, a chance de participar de um torneiro voltado exclusivamente para o público feminino.



As estudantes da rede estadual de ensino, Ana Clara Mendes Caldeira, Amanda Oliveira Barbosa, Stelle Riko Uchidomari Nakamura e Hellen Ayumi Gomes de Melo Harada estão entre as 249 jovens de todo o país convidadas para participar da primeira edição do Torneio Meninas na Matemática (TM²).



A iniciativa é realizada pelo Instituto de Matemática Pura e Aplicada (Impa) e tem, entre seus objetivos, criar um espaço de olimpíada para que alunas brasileiras possam competir e ser premiadas de forma igualitária, desenvolvendo a confiança em seus potenciais para as demais olimpíadas, testes de seleção e desafios estudantis.



Além disso, a proposta vai servir como primeiro teste de seleção das quatro alunas que representarão o Brasil na European Girls’ Mathematical Olympiad (EGMO).



Todas as participantes foram convidadas com base no bom desempenho na Olimpíada Brasileira de Matemática (OBM), na Olímpiada Brasileira de Matemática das Escolas Públicas (Obmep) e na seleção feita diretamente pelos coordenadores regionais do torneio. Expectativa



A aluna do 9º ano do ensino fundamental da Escola Estadual Honório Guimarães, em Uberlândia, Amanda Oliveira Barbosa, conta que foi emocionante receber o convite.



“Eu gosto muito de participar de competições e essa é ainda mais especial, porque está na primeira edição e é voltada especificamente para meninas”. Amanda já ganhou três medalhas na Obmep: uma de ouro, uma de prata e uma de bronze.



Hellen Ayumi Harada também ficou muito feliz com o convite e fala sobre a importância de incentivar a participação de meninas em competições. “A gente repara que nas competições a maior participação é de meninos. Esse incentivo é muito importante e estou ansiosa para participar”, ressalta a aluna da Escola Estadual Gregoriano Canedo, em Monte Carmelo.



A estudante Ana Clara Caldeira é aluna da Escola Estadual Professor José Américo Barbosa, em Mato Verde, e Stelle Riko Nakamura estuda na Escola Estadual Sebastião Patrus de Sousa, em Juiz de Fora.



O torneio



O TM² é composto de uma fase única com prova discursiva presencial. O teste contará com cinco questões, valendo o total de 40 pontos. A avaliação será no dia 17 de outubro. Serão distribuídas medalhas de ouro, prata e bronze, além de menções honrosas para as alunas com os melhores desempenhos, conforme estabelecido no edital do torneio.



As 24 alunas premiadas com medalhas serão convidadas a participar dos cursos, treinamentos e processos seletivos oferecidos na Semana Olímpica da OBM, com seus custos de viagem, hospedagem e alimentação cobertos pelo Impa e/ou seus parceiros.





