Um grupo de 39 estudantes do curso de Direito da Faculdade Kennedy esteve em Brasília para conhecer de perto os trabalhos no Congresso Nacional, Superior Tribunal Militar, Tribunal Superior Eleitoral, Palácio da Alvorada e Supremo Tribunal Federal. As visitas foram nos dias 15 e 16 de maio.

De acordo com a direção da faculdade, o objetivo da viagem foi proporcionar aos estudantes de diversos períodos a oportunidade de aliar os conhecimentos teóricos obtidos em sala de aula com a vivência prática, por meio da observação do funcionamento das instituições públicas.

Os alunos iniciaram o roteiro conhecendo o Congresso Nacional em visita guiada à Câmara dos Deputados e ao Senado Federal, acompanhados dos professores Silvio Teixeira da Costa Filho e Claudiney Dulim, que também é assessor parlamentar.

Ainda no primeiro dia, os alunos visitaram também o Superior Tribunal Militar, onde assistiram a uma palestra e puderam acompanhar alguns julgamentos. As atividades do dia se encerraram com uma visita à Procuradoria-Geral da República.

No segundo dia, os alunos acompanharam no Tribunal Superior Eleitoral a posse do ministro Sérgio Banhos. Ao início da sessão, os alunos foram saudados pela ministra Rose Weber. Em seguida, ainda no TSE, assistiram a uma sessão de julgamento na corte. As atividades prosseguiram com uma visita ao Palácio da Alvorada.

Como último compromisso, o grupo foi ao Supremo Tribunal Federal e, após um encontro com o ministro Marco Aurélio de Mello, que dirigiu algumas palavras de incentivo aos alunos, acompanharam a uma sessão de julgamento do STF. Ao início da sessão, os alunos foram saudados pelo ministro e presidente do STF, Dias Toffoli.

"O ponto alto de nossa visita foi o Superior Tribunal Federal, que classifico como 'marco histórico' para Faculdade Kennedy, onde fomos saudados pelo excelentíssimo senhor ministro presidente do tribunal, Dias Toffoli. Naquela corte assistimos a uma sessão de julgamento, momento da prática de tantos ensinamentos teóricos. Ainda tivemos a oportunidade, de em conjunto, fotografarmos com o ministro Marco Aurélio, com quem tivemos um 'bate-papo' e este sempre exortou a todos sempre estudarem cada vez mais, lembrando 'que o conhecimento não tem limites, e, quem diz que sabe tudo não sabe nada'. Assim entendo que a visita foi muito benéfica para nosso aprendizado na Faculdade, pois sentimos que Brasília respira o Direito”, afirmou o aluno Gil Lima Carence, do 3º período.

As próximas visitas estão programadas para os dias 4 e 5 de setembro.

