O possível reajuste de cinco vezes no preço do restaurante da Universidade Federal de Viçosa (UFV), na Zona da Mata, gerou revolta nas redes sociais e protestos por parte dos estudantes e do Movimento por uma Universidade Popular (MUP).

A mudança foi provocada por cortes no orçamento da instituição e pela redução no repasse de recursos do Programa Nacional de Assistência Estudantil (Pnaes), que fizeram o valor subir de R$ 1,90 para R$ 9, o que representa um aumento de quase 500%.

Com isso, o MUP pede à UFV que haja mais diálogo com os estudantes antes que o aumento seja efetivado – ainda precisa ser aprovado em última instância para vigorar.

No Twitter, o assunto é o segundo mais comentado do Brasil. Hashtags como “R$ 9,00”, #UFVTaOsso e #9ReaiséEsculacho dominaram a plataforma de mídia social.

“Aumentar o restaurante universitário de R$1,90 pra R$9 é HUMILHAR o estudante! Não há ensino, não há educação e não há pesquisa enquanto existeir FOME!”, diz um internauta no Twitter. “500% de aumento na refeição do restaurante universitário! Como a universidade pública pode ser para todos assim?”, questiona outro.

Em nota, a UFV argumenta que não há reajuste no preço dos restaurantes há 15 anos (desde 2006). Também afirma que a proposta ainda será submetida à análise e aprovação do Conselho Universitário e pode sofrer alterações, mas que é necessário algum tipo de reajuste.

A instituição explica ainda que, sem uma mudança, a universidade precisaria, para 2022, de R$ 20 milhões para manter o funcionamento dos restaurantes. Isso representa o dobro do orçamento previsto no Projeto de Lei Orçamentária Anual para o Pnaes, considerando apenas a alimentação estudantil.

"Fora da realidade"

A estudante de Medicina Veterinária da UFV, Ayla Miranda, de 22 anos, diz que a proposta de aumento é “fora da realidade”, e que precisaria fazer todas as refeições em casa, o que a prejudicaria, já que o curso é integral e nem sempre consegue tempo para se deslocar.

“Grande parte dos estudantes de Viçosa não conseguirão se manter na cidade tendo que pagar esse valor em cada almoço”, lamenta.

Salário mínimo = R$1.101,00

2 refeições diárias no RU = R$540,00 por mês



ISSO É INACEITÁVEL! #UFVTáOsso — Anister (@aanaeester) November 22, 2021

a mais bonita do brasil agora também a mais genocida do Brasil!



O F de UFV é de FOME #UFVTáOsso pic.twitter.com/SJmWirYAaK — Pardini do SUS (@clarazepan) November 22, 2021

Linda né?! e genocida



não é mole não tem dinheiro pra reforma e não tem pro bandejão #UFVtáosso pic.twitter.com/xIayMqhJva — Pardini do SUS (@clarazepan) November 22, 2021

Não é porque não estou em vulnerabilidade econômica que eu tenho condições de pagar R$9,00 em uma refeição todos os dias! #UFVTáOsso — Anister (@aanaeester) November 22, 2021

