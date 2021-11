A situação política do Brasil será mais um dos desafios para os candidatos do Enem em 2021. Nós últimos meses, polêmicas envolvendo o Inep e o governo federal levantaram a expectativa por diferenças na prova deste ano.

Na última semana, servidores do instituto denunciaram tentativas de interferência do Executivo na prova, com alteração de temas, sugestões relacionadas às redação e até um suposto pedido do presidente Jair Bolsonaro (sem partido) para a a expressão "golpe" não seja usada em referência às Ditadura Militar.

A estudante Lorena Carvalhais, de 18 anos, ficou preocupada com as notícias e chegou para a prova sem saber o que deve encontrar. "É difícil saber como vai ser a prova, considerando todo esse contexto político do país. Mesmo assim, acho que vou me sair bem", afirmou.

Ainda sem saber qual curso vai cursar, ela acredita que a rotina de estudos na pandemia foi complicada, e isso pode ser decisivo para muitos candidatos. "Não acho que o pessoal necessariamente estudou mais por estar em casa, acontece com todo mundo", ela diz. "A preparação é diferente, então o foco precisou ser maior para ficar mais tranquila hoje".