O Cefet-MG promove a 31° Mostra Específica de Trabalhos e Aplicações (META) evento de caráter científico, tecnológico e gratuito. A edição deste ano é voltada para estudantes e ex- alunos do ensino médio técnico e da graduação da instituição, podendo participar também alunos de escolas públicas e privadas de toda a Grande BH. As inscrições vão estar abertas a partir de setembro, e os orientadores deverão inscrever os projetos apurados e em desenvolvimento entre 1° a 10 do mês.

O evento será realizado virtualmente no período de 08 a 12 de novembro. As apresentações poderão ser feitas por meio de resumo informativo, pôster, vídeo e exposição on-line (live). Para a avalição dos projetos durante a feira, os professores deverão se inscrever a partir de 1° a 15 de outubro. Explicações sobre o cronograma de prazos para a entrega de cada etapa dos trabalhos e as apresentações, estão disponíveis neste edital.



Cada equipe deve ter no máximo três estudantes, um orientador e um coorientador. Os orientadores serão responsáveis por classificar os projetos correspondentes as suas modalidades, podendo pertencer as seguintes áreas:

• Categoria 1

• Área 1:

• Ciências Exatas e da Terra

• Engenharias Modalidade 1: Ciência Aplicada

• Inovação Tecnológica

• Categoria 2:

• Área 1:

• Ciências Exatas e da Terra

• Engenharias Modalidade 2: Modelo Didático

• CATEGORIA 3:

• Área 2:

• Ciências Humanas,

• Sociais

• Biológicas e da Saúde

Dentre outras modalidades que estão no edital (link acima).



