A Coca Cola está com vagas abertas para jornada de aprendizagem, totalmente on-line e gratuita, para membros das Organizações da Sociedade Civil (OSC). Em Minas Gerais, serão para as cidades de Itabirito, Brumadinho, Moeda e Nova Lima. Os selecionados estudarão sobre projetos e promoções de mudanças sociais de impacto. As inscrições poderão ser feitas neste site.

Os cursos também serão oferecidos às regiões de Marília, Jundiaí, Bauru e Mogi das Cruzes (SP), Porto Alegre (RS), Antônio Carlos (SC), Maringá (PR) e Campo Grande (MS).



Haverá 60 vagas por módulo e em cada OSC pode se inscrever até três participantes por curso. As aulas serão divididas em três níveis de conhecimentos:

Introdutório: ensina a compreender a estrutura básica de um projeto, seus conceitos e definição de problemas. O curso será a partir 7 a 16 de julho, das 9h às 12h (quartas e sextas)

Segundo: apresentará todos os elementos para a construção do Marco Lógico, definição de metas e indicadores. O curso será a partir 21 a 30 de julho, das 9h às 12h (quartas e sextas)

Terceiro: as aulas serão dedicadas à Teoria da Mudança, que visa oferecer mais clareza sobre o que deve ser colocado em prática para atingir um objetivo maior no futuro. O curso será a partir de quatro de agosto a 13 de agosto das 9h às 12h (quartas e sextas)

Há uma data específica para realizar inscrição em cada módulo. No primeiro, as inscrições encerram-se em cinco de julho, no segundo, as matrículas poderão ser feitas de seis de julho a 19 de julho e o terceiro, entre 20 de julho a dois de agosto. Participantes que assistirem 70% das aulas receberão certificado de conclusão de curso.

