Começa nesta segunda-feira (6) e vai até 17 de setembro o prazo para inscrições para o Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) para pessoas privadas de liberdade ou sob medidas socioeducativas (Enem PPL) 2021. O cadastro é gratuito e deve ser feito pelos responsáveis pedagógicos das unidades prisionais ou socioeducativas, na internet.

Provas

As provas serão aplicadas em 11 e 12 de janeiro de 2022, nas unidades prisionais ou socioeducativas, e terão o mesmo nível de dificuldade da aplicação regular.

No primeiro dia, com 45 questões objetivas de Linguagens e Códigos, Redação e 45 perguntas de Ciências Humanas, as provas serão aplicadas das 13h30 às 19h. Antes disso, um questionário socioeconômico será aplicado aos participantes em sala de aula. Eles terão das 12h45 às 13h20 para responder. No domingo, das 13h30 às 18h30, será a vez de os estudantes responderem 45 itens sobre Ciências da Natureza e 45 de Matemática.

Resultado

O resultado do Enem PPL 2021 deve ser divulgado junto com o do Enem 2021 regular, mas o cronograma ainda não foi informado pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep), responsável pela aplicação do exame.

Os participantes do Enem PPL 2021 poderão utilizar as notas para concorrer a uma vaga em universidade pública ou instituto federal pelo Sistema de Seleção Unificada (SiSU) 2022, poderão pleitear uma bolsa de estudos pelo Programa Universidade para Todos (ProUni) 2022 ou ainda tentar o financiamento estudantil por meio do Fundo de Financiamento Estudantil (Fies) 2022.

