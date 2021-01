O Ministério da Educação (MEC) divulgou nesta tarde o gabarito oficial do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) 2020. Confira na Agência Brasil o gabarito das provas de matemática e ciências da natureza, realizadas no segundo dia do exame (24). Os gabaritos das provas do primeiro dia podem ser acessados aqui.

A abstenção no segundo dia foi de 55,3%, um recorde no exame, de acordo com o Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep). Do total de 5.523.029 inscritos no exame, menos da metade, 2.470.396, compareceu aos locais de prova.

Mesmo com os gabaritos em mãos, não é possível saber a nota no exame. Isso porque o Enem é corrigido com base na chamada teoria de resposta ao item (TRI), que leva em consideração, entre outros fatores, a coerência de cada estudante na própria prova. A previsão para a divulgação dos resultados finais é dia 29 de março.

Confira os gabaritos do segundo dia do Enem:

Prova Azul - 2º dia

Prova Amarela - 2º dia

Prova Rosa - 2º dia

Prova Cinza - 2º dia

