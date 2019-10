Os inscritos para o Exame Nacional do Ensino Médio (Enem), que será realizado nos dias 3 e 10 de novembro, já podem consultar o local das provas. É que os cartões de confirmação de inscrição foram divulgados na manhã desta quarta-feira (16), pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep), vinculado ao Ministério da Educação (MEC) e responsável pelo exame.

O documento poderá ser acessado pela Página do Participante, na internet, ou pelo aplicativo do Enem para celular, disponível em lojas virtuais para sistema Android e IOS. Para acessar o Cartão, o participante precisa informar a senha cadastrada na hora da inscrição no Enem 2019. Em Minas Gerais, são 972 locais de prova, distribuídos em 188 municípios.

Além do local de prova, com o cartão de confirmação em mãos os participantes poderão conferir:

o número de inscrição;

as datas e os horários do exame;

a opção de língua estrangeira feita durante a inscrição;

o tipo de atendimento específico e/ou especializado com recursos de acessibilidade, caso tenham sido solicitados e aprovados.

“A recomendação primeira é que o participante imprima o cartão de confirmação e, aqueles que precisam, imprimam a declaração de comparecimento e levem os dois para a aplicação do exame”, disse à Agência Brasil o diretor de Gestão e Planejamento do Inep, Murillo Gameiro.

Declaração de comparecimento

Na edição deste ano, os participantes poderão obter a Declaração de Comparecimento para justificar, por exemplo, ausência no trabalho. A declaração pode ser acessada na Página do Participante e deve ser levada impressa nos dias da prova e entregue ao fiscal da sala.

Haverá uma declaração para cada dia. Para o primeiro domingo, 3 de novembro, a declaração já está disponível no site. Já o documento para o segundo domingo, 11 de novembro, ficará disponível para impressão a partir da segunda-feira, 4 de novembro. O Inep não fornece comprovante de presença após as datas das provas.

O Enem 2019 será realizado em 1.727 municípios brasileiros. Cerca de 5,1 milhões de estudantes estão inscritos no exame.

Quem já concluiu o ensino médio ou vai concluir este ano pode usar as notas do Enem para se inscrever no Sistema de Seleção Unificada (Sisu), que oferece vagas em instituições públicas de ensino superior. Os estudantes podem ainda concorrer a bolsas de estudo pelo Programa Universidade para Todos (ProUni) e a financiamentos pelo Fundo de Financiamento Estudantil (Fies).

Orientações para o candidato

Trajeto – O Inep recomenda que os participantes conheçam com antecedência a rota que farão até chegar ao local das provas. Isso é importante para que se planeje qual o transporte público utilizar nos dias, os horários de trens, metrôs ou ônibus, por exemplo.

Horário – Os portões abrirão ao meio-dia, horário oficial de Brasília, e serão fechados às 13h. Para fazer as provas, é necessário utilizar caneta esferográfica de tinta preta, fabricada com material transparente, a única permitida.

Segurança – Pela primeira vez no Enem, os participantes terão de ficar atentos especialmente quanto ao uso de celulares ou qualquer equipamento eletrônico.

Serão eliminados aqueles cujo aparelho eletrônico emita qualquer tipo de som durante a prova, mesmo que o item esteja na embalagem lacrada fornecida pelo aplicador. Isso significa que, se algum alarme tocar, o candidato será desclassificado.

Uma vez sabendo o local de aplicação, o diretor recomenda que os participantes façam o trajeto de casa até o lugar, para avaliar a duração do trajeto no dia da prova: “o participante deve conhecer o trajeto até o local de prova, considerando que no dia da prova vai ter um trânsito mais complicado, e haverá várias pessoas participando do Enem. É bom que o participante conheça o trajeto e saiba o tempo que vai gastar de casa até o local da prova.”.

No dia do Enem, a dica é chegar no local com antecedência. Os portões abrirão às 12h, pelo horário oficial de Brasília, e serão fechados às 13h.

* Com Agência Brasil e MEC

