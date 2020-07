O I Congresso Interinstitucional e Multidisciplinar O Novo Normal começa nesta segunda-feira (13). Serão mais de dez dias com palestras e cursos gratuitos e on-line com foco no pós-pandemia. A abertura oficial do evento acontece às 19h e será transmitida pelo YouTube.

Promovido pelas Faculdades Promove e Kennendy, ambas de Belo Horizonte, Novo Milênio, do Espírito Santo, e UniSant'Anna, de São Paulo, o congresso irá oferecer 107 atividades até o dia 24.

As inscrições para participar dos cursos, palestras, debates e workshops estão abertas e podem ser feitas neste link. Após a conclusão de cada oficina, o participante receberá um certificado.

Dentre as atividades, serão abordados temas como gestão de crise e finanças, saúde mental, e-games, gastronomia e tendências do mercado da estética e cosmética.

Abertura

A abertura oficial, na noite desta segunda-feira, irá falar sobre “O futuro do Ensino Superior, um novo normal”.

Participam o empreendedor social e fundador da Funorte, Ruy Muniz; o diretor-geral das Faculdades Promove, Dante Cafaggi; o mestre em Direto e diretor acadêmico da Faculdade Novo Milênio, Emerson Luiz de Castro, a pedagoga, advogada e gestora de ensino superior, Elaine Fagundes Silva e o reitor da UniSant'Anna, Natanael Aleva.