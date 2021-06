De um emprego simples - com baixa remuneração - a um cargo de destaque em uma startup em Belo Horizonte. Em apenas 11 meses, Iuri França, de 23 anos, viu a carreira deslanchar, o salário triplicar e o início da realização de sonhos. Comprou um carro e até mudou de casa.

As conquistas, garante o jovem, são resultado de muita dedicação aos estudos. Recém-formado em Publicidade e Propaganda, ele já mira novos objetivos, mas ciente de que muitos desafios ainda estão por vir.



Morador de Nova Lima, Iuri trabalhava como vendedor em uma loja de artigos religiosos no Centro da cidade. A carga horária era extensa e o salário, baixo. Na cidade da Grande BH, morava com o pai na casa dos tios.

Ao entrar para a faculdade, com o objetivo de mudar de vida, precisou se desdobrar para pagar o curso e arcar com outras despesas, como o deslocamento até a capital. O jovem conseguiu uma bolsa de estudos nas Faculdades Promove e teve os custos com o transporte pagos pela prefeitura de Nova Lima.

Logo no segundo semestre da graduação, iniciou um estágio em BH. De aprendiz, virou analista de conteúdo em uma startup do ramo de comunicação.

Coragem e resiliência sempre estiveram presentes na vida de Iuri França, 23

Ele e o pai mudaram de casa e a qualidade de vida é outra, garante.

O aprendizado adquirido na faculdade foi fundamental. Iuri destaca as aulas práticas e a possibilidade de desenvolver projetos próprios. “O conhecimento teórico dos professores agrega muito. O ensino oferecido nos valoriza e anima”, conta.

Vestibular

A bolsa que Iuri conseguiu é uma das várias possibilidades que as Faculdades Promove oferecem para quem busca o ensino superior. Há opções pelo ProUni, Fies e um plano de financiamento da própria instituição. Lá, as mensalidades são mais em contal e existem bolsas de estudo com até 75% de desconto.

Mais informações podem ser obtidas por esse link.

(*) Especial para o Hoje em Dia

Leia mais:

CEFET-MG abre 70 vagas de curso preparatório para ensino médio técnico; veja como participar

Troca de conteúdo e serviços: TV Promove firma convênio com Rádio Favela FM