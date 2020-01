Estudantes que se candidataram a uma vaga em universidades e instituições públicas de ensino superior enfrentaram problemas, nesta terça-feira (29), na rede do Sistema de Seleção Unificada (Sisu). Logo no primeiro dia de divulgação dos resultados, a página do programa apresentou inconsistências, com candidatos não conseguindo se matricular em listas de espera.

O Sisu é um edital por meio do qual candidatos que queiram estudar em universidades públicas tentam uma vaga nessas instituições. O sistema classifica as notas do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) e distribui as vagas em todo o Brasil. Cada pessoa pode se candidatar em duas vagas e solicitar para ficar na lista de espera, ou seja, tentar alguma vaga que tenha sobrado de um candidato que tenha pleiteado a vaga mas abriu mão dela.

É neste tipo de candidatura que os problemas ocorreram. Os estudantes comentam que, principalmente durante a manhã desta terça-feira (29), o sistema não dava a opção de inscrição para a lista de espera. O maior temor dos candidatos é que, com o portal dando este erro, as universidades liberassem as vagas que sobravam e outras pessoas conseguissem se inscrever primeiro.

Na Universidade de Federal de Minas Gerais (UFMG), o problema foi testemunhado por pelo menos três candidatos ouvidos pela reportagem do Hoje em Dia. A estudante Marina Plampona, de 19 anos, tentou uma vaga no curso de Ciências Biológicas, mas o sistema indicava que ela já tinha selecionado outra opção toda vez que ela tentava.

"Fiquei receosa, porque o curso que tentei em primeira chamada (Medicina) não deu. E se eu perdesse a opção da segunda, não teria como eu conseguir vaga nenhuma. Mas à tarde resolveu. Agora é esperar se vou ser selecionada", contou.

Pela manhã, a hashtag #erronalistadeespera chegou a ser uma das mais comentadas no Twitter em todo o Brasil. À tarde, o Ministério da Educação (MEC) admitiu os problemas pela manhã, mas disse que o sistema já estava rodando normalmente.

Além da lentidão e das inconsistências, houve quem recebesse do Sisu a informação de que o prazo para se candidatar às vagas estava encerrado. Foi o que aconteceu com Stephanie Moraes de Miranda, de 18 anos, que tenta uma vaga em Ciências Econômicas na USP (Universidade do Estado de São Paulo).

"Por um momento eu achei que eu estava errada, porque é muita informação desencontrada. Mas atualizei as páginas algumas vezes e depois tudo deu certo", afirmou.

Os problemas no Sisu ocorrem cerca de uma semana depois de a Justiça ter suspendido o programa por divergências nos resultados do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem). Pelo menos 5.974 exames tiveram notas divulgadas erradas, conforme admitiu o próprio MEC após reclamações em redes sociais. Contudo, as solicitações de reavaliação passaram de 172 mil. No total 3,9 milhões de pessoas fizeram o exame.

Nessa segunda-feira (28), o presidente do Superior Tribunal de Justiça (STJ), João Otávio de Noronha acabou derrubando a decisão de suspensão do Sisu e Programa Universidade Para Todos (Prouni). Reportagem da Folha de São Paulo desta terça-feira, contudo, mostra que técnicos da pasta estão apreensivos pois o Ministério teria pulado etapas do processo de correção para dar uma resposta mais rápida às reclamações.

Procurado, o MEC não comentou as informações divulgadas pela Folha.

Os aprovados no Sisu 2020 já podem realizar suas matrículas nas instituições de ensino superior. O período teve início nesta quarta-feira (29), e vai até terça-feira (4).

