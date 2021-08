Nesta quarta-feira (18) é celebrado o Dia do Estagiário. Para presentear os estudantes nesta data, o Hoje em Dia fez uma seleção de oportunidades disponíveis em Minas Gerais. Confira:

IEL Minas Gerais

O Instituto Euvaldo Lodi (IEL) está disponibilizando 33 vagas de estágio nos municípios de Belo Horizonte, Contagem, Betim, Itajubá, Lagoa Santa, Ribeirão da Neves, Ubá, Uberaba, Governador Valadares, Uberlândia e Santa Vitória. As bolsas variam entre R$ 700 e R$ 1,2 mil.

As oportunidades são para acadêmicos nas áreas de Administração, Administração de Empresas, Ciências Contábeis, Ciências da Computação, Comunicação Social, Engenharia Civil, Engenharia de Produção, Engenharia Química, Engenharia de Produção Civil, Gestão em Marketing, Pedagogia e Logística.

Estudantes do ensino médio e dos cursos técnicos em Administração, Eletromecânica, Manutenção Automotiva, Automação Industrial, Edificações, Informática, Mecânica, Química, Mecatrônica, Redes de Computadores, Elétrica, Eletrônica, Eletrotécnica e Logística também terão oportunidade de participar.

As inscrições e mais detalhes podem ser encontrados neste link .

Câmara de Ouro Fino

A Câmara Municipal de Ouro Fino, município de Minas Gerais, está com processo seletivo aberto para contratar dois estagiários do curso de Direito.

Os estudantes devem atuar em jornadas de 25 horas semanais, sendo das 7h30 às 12h30 ou das 12h30 às 17h30, com bolsa-auxílio no valor de R$ 900.

Para se inscrever, é necessário que o candidato esteja cursando, durante o segundo semestre letivo de 2021, no mínimo, o quinto período semestral e, no máximo, o oitavo período semestral do curso de Direito.

As inscrições serão recebidas no período de 16 a 30 de agosto, no site da Câmara. Mais detalhes podem ser encontrados no edital.

Ministério Público

O Ministério Público do Estado de Minas Gerais (MPMG) recebe, a partir desta quarta-feira (18), inscrições de estudantes matriculados em curso de graduação em tecnologia da informação para um novo processo seletivo de estágio.

Aqueles que forem admitidos na função deverão ser lotados na comarca de Belo Horizonte, onde cumprirão jornada de trabalho de seis horas diárias, com remuneração de R$ 1.086 por mês. Também será acrescido o valor de R$ 9 referente a auxílio-transporte diário.

Os interessados em participar podem se inscrever até o dia 8 de setembro, por meio do endereço eletrônico dpag.gestao@mprs.mp.br. Mais detalhes podem ser conferidos no edital.

SysMap

A SysMap - empresa brasileira de tecnologia - está oferecendo 60 vagas para o Programa Trainee SysMap de Excelência Salesforce.

Para participar, é necessário ter conhecimentos de lógica de programação, em estruturas de dados/SGBD e disponibilidade para trabalhar remotamente, em horário comercial, com jornada de 40h semanais.

As contratações serão feitas a partir de um bootcamp, treinamento intensivo e totalmente on-line oferecido pela empresa. Mais detalhes e como realizar a inscrição podem ser encontrados neste link.

(*) Especial para o Hoje em Dia

Leia mais:

Minas abre concurso para Polícia Penal, com 2.420 vagas e salários a partir de R$ 4,6 mil

Vale abre 32 vagas de emprego destinadas a mulheres em Minas; confira

ClearSale abre 60 vagas de estágio em diversas áreas com bolsa-auxílio de até R$ 2,5 mil