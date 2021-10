Carne, leite, queijo, ovos... Todos os dias, boa parte da população consome grande variedade de produtos de origem animal, e a qualidade dos alimentos interfere diretamente na saúde pública. Por isso, a inspeção cuidadosa de um veterinário é fundamental para garantir condições adequadas à mesa do consumidor.

Recentemente, dois casos atípicos de Encefalopatia Espongiforme Bovina (EEB) - conhecida como “mal da vaca louca” foram notificados em um frigorífico de Belo Horizonte, fazendo com que as exportações de carne bovina fossem suspensas no Brasil. A situação está sob controle, mas reforça que preservar a saúde e bem-estar dos animais diminui o risco da transmissão de doenças.

“É um risco enorme consumir produtos que não foram inspecionados. Eles podem ser transmissores de diversos vírus e, principalmente, bactérias como o Estafilococos - que provoca vômito, diarreia e dor abdominal -, e a salmonella, vetor da febre tifóide, que pode ser fatal para humanos”, pontua a coordenadora do curso de Medicina Veterinária das Faculdades Kennedy, Raquel Ribeiro.

A responsabilidade do veterinário com a qualidade e a segurança dos alimentos começa ainda no campo, com o nascimento do animal, passando pela nutrição alimentar, controle sanitário, abate, manipulação dos produtos, acondicionamento, transporte, depósito e rotulagem.

Para garantir que o consumidor saiba que os produtos podem ser consumidos sem riscos, existem os selos de inspeção. “Em Minas, recebem o selo do IMA (Instituto Mineiro de Agropecuária). No município, a identificação é do SIM (Sistema de Inspeção Municipal)”, explica a professora.

Aprendizado

A atuação dos veterinários nessas inspeções integram uma série de palestras, nesta quarta (7) e quinta (8), durante a Jornada Acadêmica do curso de Medicina Veterinária das Faculdades Kennedy. Haverá eventos on-line e presenciais.

Confira a programação:

07/10 - 19:20 - Atuação do Médico Veterinário na Equoterapia

Palestrante: Médico Veterinário - Vinicius Araújo Silva

Local: a palestra ocorrerá presencialmente na Rua Sarzedo, 31- Prado - Belo Horizonte.

21:00 Atuação do Médico Veterinário na Inspeção de Produtos de Origem Animal

Palestrante: Médica Veterinária - Luana Almeida Nunes Souza

Local: a palestra ocorrerá em formato on-line

08/10 -19:20 - Panorama da Reprodução de Equinos: desafios e Oportunidades

Palestrante: Médico Veterinário - Henrique Favaretto

Local: A palestra ocorrerá presencialmente na Rua Sarzedo, 31- Prado - Belo Horizonte.

21:00 - Reprodução em Pequenos Animais, desafios e atuação do médico veterinário.

Palestrante: Médica Veterinária - Rebeca Marques Mascarenhas

Local: a palestra ocorrerá em formato on-line

