Até a próxima sexta-feira (27), quatro alunos da rede estadual de ensino mineira têm a oportunidade de conhecer um pouco mais sobre a rotina parlamentar. Eles foram escolhidos para participar do programa Parlamento Jovem Brasileiro.

A iniciativa da Câmara dos Deputados, em Brasília, simula uma jornada parlamentar com alunos de escolas públicas e privadas. Durante o encontro, os jovens recebem informações sobre processo legislativo, participação e cidadania, e realizam debates e votações como se fossem deputados federais. O encontro reúne estudantes de todo o país.

A rede estadual de ensino mineira é representada pelos estudantes: Denis Willian Trancoso, da E.E Geraldina Ana Gomes, em Belo Horizonte; José Gabriel Araújo Alves, da E.E Bolivar Boanerges da Silveira, em Alterosa; Miriam Assumpção Chaves, da E.E Avany Villena Diniz, em Pará de Minas; e Paulo Vinícius Cardoso Rosa, da E.E Pedro de Alcântara, em Varginha.

O estudante José Gabriel Araújo Alves escreveu um projeto de lei que fala sobre a importância da melhoria no sistema de olimpíadas cientificas no Brasil. O aluno do 3º ano do ensino médio conta que está ansioso para iniciar os debates. “Já temos um grupo nas redes sociais e conversamos bastante. O encontro está sendo bem legal. Estamos dando encaminhamento em muitas coisas. ”, afirma.

O programa



O PJB é um programa que busca contribuir para o desenvolvimento de uma das dimensões de nossa cidadania, que é o conhecimento sobre como se organiza a nossa democracia representativa, assim como a importância da participação e do controle social.