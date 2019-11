Os estudantes que vão fazer o Exame Nacional do Ensino Médio em Belo Horizonte vão contar com um reforço no transporte público neste domingo (3). O número de viagens de coletivos para os locais de prova será ampliado. A BHTrans não informou qual será o tempo de intervalo entre um ônibus e outro, mas disponibilizou os detalhes no site para que o candidato possa conferir qual linha atende a região onde ele fará prova e quais os horários de embarque.

Além disso, agentes da Unidade Integrada de Trânsito, BHTrans, PMMG e Guarda Municipal irão operar o tráfego na região dos locais de prova e nos corredores de acesso, para garantir a mobilidade dos estudantes. Nas instituições que recebem um grande número de candidatos serão realizadas operações especiais de trânsito e transporte.

Em função do elevado número de participantes, a BHTrans orienta aos candidatos que saiam de casa mais cedo, utilizem o transporte público e verifiquem com antecedência as linhas de ônibus para os locais de provas.

Cartão BHBus

Com o Cartão BHBus, o usuário pode evitar filas nas bilheterias das estações e economizar com o desconto na integração com o segundo ônibus ou metrô. E, aos domingos e feriados, ao pegar um segundo ônibus vai pagar no máximo a tarifa de R$ 4,50. A integração é válida no intervalo de uma hora e meia.



SIU Mobile

Com o aplicativo para celulares SIU Mobile, o usuário é informado do tempo estimado para o ônibus passar no ponto. Com a mais nova versão, ao clicar em um ponto de ônibus de qualquer linha, é possível ver o ônibus se movendo no mapa no trajeto até chegar ao ponto.

* Fonte: PBH