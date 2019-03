Cinco equipes mineiras vão participar, a partir desta sexta-feira (15), do Festival SESI de Robótica 2019, que acontece no Rio de Janeiro até o domingo (17). Vindas de várias partes do Estado, as equipes competem com centenas de escolas públicas, particulares e grupos independentes de todo o Brasil.

Entre as equipes de Minas estão a Atombot, da Escola SESI São João del Rei, Lego Bros, da Escola SESI São Gonçalo do Sapucaí, Starbots, da Escola SESI Betim, Legosos e Furiosos, da Escola SESI Uberlândia e Robotcatem, da Escola SESI Emília Massanti, de Belo Horizonte. Os estudantes membros dos times terão, agora, o desafio de apresentar o projeto para um grupo de juízes, que será encarregado de julgar o desempenho dos robôs criados em várias categorias diferentes.

As equipes do SESI-MG se destacaram durante a etapa estadual, realizada em fevereiro deste ano. Elas obtiveram boa pontuação nas categorias Core Values, Design do Robô, Desafio do Robô e Projeto de Pesquisa. Gabriel Augusto Santos e Silva, de 16 anos, é estudante da Escola SESI Dom Bosco, de São João del Rei. O jovem participa a seis anos do Torneio de Robótica e conta qual é a sua expectativa para a etapa nacional. “Estou muito feliz e orgulhoso em poder representar minha cidade nesta fase”, afirma. "Aprendi muito com o Torneio de Robótica e esse aprendizado eu irei levar para todos os setores de minha vida”, ressalta o estudante da equipe Atombot.

Novidades

Neste ano, o festival vai apresentar outros dois torneios, o FIRST Tech Challenge (FTC) e F1 in Schools. Neles, Minas Gerais será representada pelas equipes Factum Scuderia, da Escola SESI Benjamin Guimarães, de Contagem, que irá participar do F1 e Starbots, da Escola SESI Betim, que vai disputar o FTC.