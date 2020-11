Mais de 437 mil estudantes, em todo o país, devem participar nesta quinta (12) e sexta-feira (13) da Olimpíada Brasileira de Astronomia e Astronáutica promovida desde 1998 pela Sociedade Astronômica Brasileira. O número de inscritos foi confirmado nesta quinta-feira pelo coordenador da OBA, professor João Batista Canalle.

Devido à pandemia de coronavírus, este ano, as provas serão feitas de forma virtual, em dois dias. Ou seja, o participante que por alguma questão logística não consiga fazer o exame hoje, terá até esta sexta-feira.

O professor destacou, por exemplo, instabilidades no acesso à energia e à internet, como ocorre no Amapá. Podem participar da olimpíada estudantes do 1º ano do ensino fundamental até o 3º ano do ensino médio.

A exame tem 10 questões – sendo 7 de astronomia e 3 de astronáutica.

Segundo a organização da competição, as perguntas são em sua maioria de múltipla escolha.

Também está sendo realizada, hoje e amanhã, a Mostra Brasileira de Foguetes. Além da forma virtual – com auxílio de um software - a mostra pode ser feita também presencialmente, no local onde for possível.

Os resultados da olimpíada e da exposição estão previstos para o dia 30 de dezembro. Informações no site.