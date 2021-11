Conciliar os estudos em meio à pandemia da Covid-19 foi um dos grandes desafios para todo candidato do Enem 2021. Sem sair de casa para estudar e se divertir, estudantes precisaram se reinventar para chegar com foco total no dia do exame.

Pedro Franco, de 18 anos, vai tentar cursar Relações Internacionais. Ele lamenta os problemas do distanciamento social, mas chegou com a confiança em alta para a prova.

"Se a gente pensar, são quase dois anos sem uma prova presencial, e agora vamos encarar mais de cinco horas aqui. Foi bem difícil pensar nisso, mas eu estou muito confiante hoje", comenta.

O estudante chegou com mais de uma hora de antecedência, e trouxe tudo que precisa para o exame. "Caneta preta, documento e um lanche, não me esqueci de nada. Cheguei tranquilo e acho que vou fazer uma boa prova", finalizou.