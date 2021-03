Quem planeja fazer intercâmbio quando a pandemia do coronavírus acabar tem uma oportunidade para se informar e se preparar para estudar fora. AFS, a mais antiga organização de intercâmbio para jovens no mundo, promove uma feira on-line neste sábado (27). É uma viagem virtual para conhecer nove países, conversar com moradores, saber da história e da cultura destes lugares.

“A proposta é mostrar os países, escolhidos entre os de maior diversidade cultural, fora dos locais padrões de intercâmbio, de forma leve, interativa”, explica Thais Grigorovski, coordenadora de recebimento do AFS Intercultura Brasil. Serão 10 apresentações de 7 minutos para os participantes visitarem as salas do Egito, Índia, México, Malásia, Portugal, Polônia, Sérvia, Eslováquia, Turquia. Qualquer pessoa pode participar, basta fazer a inscrição até esta sexta-feira, dia 26.

O Brasil também terá sua sala para receber estudantes estrangeiros que tenham interesse de vir para o país. Esta é a primeira vez que a feira on-line será realizada pelo AFS. Thais Grigorovski explica que, antes da pandemia, os encontros eram presenciais.

Desde o ano passado, o AFS desenvolve uma série de protocolos para garantir a segurança dos intercambistas e das pessoas que convivem com eles. Os estudantes, as famílias hospedeiras, os voluntários, as escolas parceiras e os colaboradores da ONG foram treinados para atender as normas sanitárias tanto do país de origem quanto o de destino dos jovens.

Serviço

Feira virtual do AFS

Dia 27 de março, das 10 às 11h30

Inscrição até sexta-feira pelo link

Países: Egito, Índia, México, Malásia, Portugal, Polônia, Sérvia, Eslováquia, Turquia