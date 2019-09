O Rock'n'roll sobe aos palcos nesta quinta-feira (19) para ajudar os refugiados venezuelanos no Brasil. O show principal é com a banda Plano B, que alterna entre o rock dos anos 90 e o contemporâneo, além das músicas autorais. Cerca de 75% do valor arrecadado vão para o Serviço Jesuíta a Migrantes e Refugiados (SJMR-BH).

A ideia do show social é do músico e estudante Frederico Madrona Scherer Haas, de 17 anos, que se juntou a outros jovens da 3ª Série do Ensino Médio do colégio Loyola para planejar as apresentações. "Além de eu poder mostrar o meu trabalho e a minha música, estarei ajudando outras pessoas. Reuni músicos conhecidos entre nós e concretizamos a ideia", conta.

Jimmy Hendrix, Red Hot Chilli Peppers, Foo Fighters e Arctic Monkeys são as bandas que influenciaram o setlist do evento. ​Nos intervalos dos shows, haverá espaço para que venezuelanos acolhidos pelo SJMR-BH também façam demonstrações musicais. Os ingressos custam R$18 e podem ser adquiridos pelo Sympla.

Serviço Jesuíta a Migrantes e Refugiados (SJMR-BH)

A instituição existe há 50 anos e é ativa em 56 países. Chegou ao Brasil em 2003, com um programa de reassentamento de refugiados em parceria com as Nações Unidas. Cerca de dez anos depois, Belo Horizonte recebeu sua primeira sede que, atualmente, conta com oito profissionais e quinze voluntários.



Ao todo, já foram mais de 4.775 pessoas atendidas. A capital mineira conta com duas casas de passagem e o atendimento a venezuelanos representa 20% do total. O programa consiste em alimentação e moradia por três meses, seguida de auxílio pela busca de um emprego.



Programação

Abertura: Dani Gentil, estudante da 2ª Série do Ensino Médio do colégio, apresenta clássicos do pop e rock

Banda convidada: Plano B, alterna entre o rock dos anos 90 e o contemporâneo, além de músicas autorais.

Encerramento: Banda Bomb apresenta canções próprias.

Serviço

Loyola Rock Festival Solidário

Dia: 19 de setembro

Horário: De 18h às 21h

Local: Teatro Pe. Francisco Rigolin (Avenida do Contorno, 7919 - bairro Cidade Jardim, no Colégio Loyola)

Igressos: R$18 no Sympla



*Com Maiara Brito, estagiária sob supervisão de Cassia Eponine.