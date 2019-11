Importante aliado na hora de concorrer a uma vaga no disputado mercado de trabalho, o Exame Nacional de Desempenho dos Estudantes (Enade) acontece neste domingo. Em meio às vésperas de mais uma edição, os participantes que ainda não responderam ao formulário obrigatório ganharam tempo extra.

O prazo para preenchimento do questionário foi reaberto e só termina no dia da prova, às 13h – exatamente 30 minutos antes do início da aplicação. O procedimento deve ser feito pelo Sistema Enade, na internet. Neste ano, 55 mil mineiros se inscreveram. No país são 434.859 alunos.

O exame é destinado a ingressantes e concluintes de cursos de graduação. Para os formandos, a situação de regularidade com o Enade fica registrada no histórico escolar, sendo requisito para colação de grau. A consulta ao local do teste só poderá ser solicitada após o preenchimento do questionário.

Participam desta edição os matriculados em Ciências Agrárias, Ciências da Saúde e áreas afins, Engenharias e Arquitetura e Urbanismo e nos superiores de tecnologia de Ambiente e Saúde, Produção Alimentícia, Recursos Naturais, Militar e de Segurança.

As provas começam às 13h30 e têm quatro horas de duração. É obrigatório que os alunos permaneçam nas salas até as 14h30. O exame será encerrado 17h30. O exame mede o desempenho dos universitários em relação a conteúdos programáticos, habilidades e competências para atuação profissional e conhecimentos sobre as realidades brasileira e mundial.

Na última avaliação, em 2018, a média geral das notas dos universitários da maior parte dos cursos avaliados foi menor que 50 pontos, em uma escala que vai até 100. O desempenho reflete na avaliação da qualidade das instituições de ensino superior.

Mudanças

O MEC estuda formas de tornar o Enade mais atraente. Uma delas é divulgar os nomes dos estudantes que tiveram os melhores desempenhos no exame. A intenção é tornar público apenas os nomes daqueles que acertaram mais de 60% da prova. Não será divulgada a nota específica, mas a faixa de acertos.

De acordo com o presidente substituto do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep), Camilo Mussi, a divulgação deverá ser implementada “nos próximos exames”.