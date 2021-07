Será realizada, entre os dias 20 e 23 deste mês, a segunda edição da Semana da Educação, organizada pela igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias. Devido à pandemia, este ano o evento será totalmente on-line e gratuito. Os temas escolhidos foram educação profissional e carreira, e as palestras serão ministradas por funcionários do Google, da IBM, do Magazine Luiza e do Zoom.

Os conteúdos serão voltados para jovens de 12 a 30 anos que buscam saber mais sobre o mercado de trabalho. Para realizar inscrição acesse Semana da Educação.



Além de obter conhecimentos, os participantes inscritos irão concorrer a tablets, smartphones, bolsas de estudos integrais para graduação, pós-graduação e extensão, cursos preparatórios para o Exame Nacional de Ensino Médio (ENEM), bolsa integral para curso de inglês entre outras oportunidades ofertadas por algumas empresas.

A programação contará com o auxílio de 20 especialistas do setor para abordar assuntos relevantes à educação como orientação, mentoria, profissões do futuro, carreiras de tecnologia, formação internacional e Exame Nacional de Ensino Médio (ENEM) dentre outros.

Mais informações sobre a programação podem ser obtidas neste site (link acima).



