O Governo de Minas, por meio da Secretaria de Estado de Educação (SEE), nomeou, nesta quinta-feira (12/3), mais mil professores aprovados em concurso público para atuarem na rede estadual de ensino. Este é o primeiro lote de nomeações publicadas em 2020, todas para o cargo de Professor de Educação Básica (PEB), de diferentes disciplinas.

As nomeações são referentes ao Edital nº 07/2017 e contemplam vagas em municípios de todas as 47 Superintendências Regionais de Ensino de Minas Gerais (SREs). A relação pode ser consultada no Diário Oficial Minas Gerais desta quinta-feira.

Dentro da política de valorização profissional, com a publicação dessa nova listagem, a SEE já alcança mais de 3,9 mil nomeações de novos servidores efetivos, desde o início desta gestão, para atuarem na rede estadual.

No ano passado, foram publicados três lotes de nomeações. O primeiro deles em agosto de 2019, com mil pessoas. Em outubro, outras duas listagens de chamamento dos aprovados em concurso foram publicadas no Diário Oficial.

Essas nomeações fazem parte do cronograma pactuado entre a SEE e a Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão (Seplag) de nomear, até julho de 2020, 8 mil novos servidores na rede estadual de ensino.

A secretária de Educação Julia Sant’Anna comemora a publicação e destaca o compromisso assumido com a categoria. “Com essas nomeações, cumprimos metade da nossa meta que é nomear 8 mil novos servidores para a Educação até o fim do primeiro semestre de 2020. Essas medidas fazem parte da nossa política da valorização do profissional da Educação”, afirma.

Dentro das ações, Julia ainda lembra que o Estado retomou o pagamento do Adicional de Valorização da Educação Básica (Adveb) para 9 mil servidores.





