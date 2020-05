Quem sonha em cursar Medicina tem uma grande oportunidade. Mas, atenção! É preciso correr. Quem participou do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) pode utilizar a nota e fazer a graduação nas Faculdades Unidas do Norte de Minas (Funorte), em Montes Claros. As inscrições, porém, terminam na próxima segunda-feira (1º).

O curso chega a ter de 40 a 50 candidatos por vaga. Para o próximo semestre, com aulas começando em agosto, serão 30 vagas pelo Enem. O cadastro para participar do processo seletivo é feito apenas pelo site da universidade (funorte.edu.br).

O candidato deverá seguir as orientações contidas na tela, imprimir o boleto bancário e efetuar sua quitação até a data de vencimento. Mais informações podem ser obtidas no link: http://funorte.edu.br/arquivos_up/documentos/fc24b909fe1c768ed6b0b75c0281b1f6.pdf

Funorte

Um dos atrativos da instituição é o chamado índice de diferença de desempenho (IDD), que mede o quanto a universidade acrescentou à formação do aluno. Entre as faculdades de Medicina de Montes Claros, a Funorte é a que teve melhor conceito: 4, quando o valor máximo é 5.