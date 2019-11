Teve início às 10h desta terça-feira (19) o prazo de inscrição para o processo de designação 2020 nas escolas da rede estadual de ensino e nas Superintendências Regionais de Ensino (SREs) de Minas Gerais. A participação deve ser feita via www.designaeducacao.mg.gov.br. O período se estende até o dia 2 de dezembro.

De acordo com a Secretaria de Estado de Educação de Minas Gerais (SEE/MG), o processo de designação é voltado para diferentes modalidades de ensino, tais como ensino regular, educação especial, educação integral, educação profissional, curso normal em nível médio e conservatórios estaduais de música. Veja as funções:

- Professor de Educação Básica (PEB);

- Especialista em Educação Básica (EEB);

- Auxiliar de Serviços de Educação Básica (ASB);

- Assistente Técnico de Educação Básica (ATB);

- Analista Educacional/Inspetor Escolar (ANE/IE),

- Analista de Educação Básica (AEB) – Assistente Social, Fisioterapeuta, Fonoaudiólogo, Psicólogo ou Terapeuta Ocupacional.

Ainda segundo a pasta, apenas para a função de professor para a educação profissional/cursos técnicos que não serão aceitas inscrições neste momento. Para esta função serão definidas, em resolução específica, as normas para a inscrição a ser publicada posteriormente.

Todas as orientações acerca do processo de inscrição para o banco de interessados na designação da rede pública estadual para o ano de 2020 estão na Resolução SEE Nº 4.230/2019. Clique aqui para acessá-la.

Como se inscrever

Segundo a SEE/MG, antes de iniciar a sua inscrição, o candidato deve certificar-se da existência, no município, da função e modalidade de ensino para a qual pretende se inscrever. O candidato poderá realizar até três inscrições de livre escolha, observando, no ato da designação, as normas vigentes para o acúmulo de cargos.

Seguindo o cronograma, a lista de classificação preliminar dos candidatos inscritos será divulgada a partir do dia 6 de dezembro. Após o período de alteração ou correção de dados, a previsão é de que a lista com a divulgação da classificação definitiva dos candidatos inscritos seja publicada no dia 18 de dezembro.

É possível corrigir dados na inscrição

O processo de inscrição será composto de duas etapas. Na primeira etapa, que teve início nesta terça-feira (19) e vai até o dia 2 do próximo mês, o candidato fará sua inscrição, podendo alterá-la quantas vezes necessitar durante esse período.

Atenção: a cada alteração será emitido um novo comprovante, com as alterações processadas. A classificação preliminar será processada com os dados da última alteração feita pelo candidato.

Já na segunda etapa, o candidato deverá conferir na listagem de classificação preliminar, os dados pessoais, o tempo de serviço e a habilitação/escolaridade/formação especializada, podendo alterá-los, se necessário, durante o período previsto que, de acordo com o cronograma da Resolução, é das 10 horas do dia 6 de dezembro até 17 horas do dia 12 de dezembro.

A cada alteração na segunda etapa, será emitido um novo comprovante, com as alterações processadas. Esgotado o prazo de alteração da inscrição, não será permitida a alteração de dados e a listagem de classificação definitiva será divulgada, com previsão para o dia 18/12, no endereço eletrônico.

A SEE/MG lembra a todos os candidatos a importância de conferir os dados informados no ato do cadastro, como e-mail e senha registrados, uma vez que os mesmos serão utilizados ao longo de todo o processo de inscrição.

