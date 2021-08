Termina nesta terça-feira (31) o prazo para se cadastrar no Programa Especial de Formação de Docentes, ofertado pelo Centro Federal de Educação Tecnológica de Minas Gerais (Cefet-MG). São 44 vagas e o objetivo do curso é capacitar bacharéis e tecnólogos da Grande BH ao magistério na educação básica e profissional de forma gratuita.

Para se inscrever é necessário ter finalizado graduação em ensino superior, exceto licenciatura e pedagogia, e pagar a taxa de inscrição de R$ 40,00.

As vagas são divididas das seguintes formas: 50% delas serão destinadas ao acesso pela Ampla Concorrência (AC) e os outros 50% ao acesso pela modalidade do Sistema de Reserva de Vagas (SRV).

O processo seletivo consiste em duas etapas on-line:

Análise do histórico escolar do curso de graduação

Avaliação de um memorial descritivo

Aprovados terão aulas remotamente, com duração de dois anos e carga horária de 1.300 horas. Quando for seguro realizar o curso de forma presencial, as aulas serão no campus Nova Gameleira, em Belo Horizonte, no período noturno.

O programa oferecerá habilitação única em uma dessas disciplinas:

Biologia

Química

Matemática

Física

Língua Portuguesa

Ao final, o aluno receberá certificado e registro profissional referente à licenciatura plena. Para mais informações, acesse o edital.



