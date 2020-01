Pelo menos 150 pais, mães e responsáveis por crianças e adolescentes passaram a madrugada e a manhã desta quinta-feira (23) em pé, na porta da Regional Centro-Sul, na avenida Augusto de Lima, para matricular os menores em escolas públicas na cidade. Houve tumulto e confusão quando, depois de horas de espera, as pessoas foram comunicadas que deveriam retornar em fevereiro.

A prefeitura diz que o problema vem da Secretaria de Estado de Educação (SEE), que atrasou a matrícula na rede estadual alegando problemas técnicos. Como o ingresso nas redes do Estado e do município é via cadastro único, houve um efeito cascata: muitos alunos que deveriam estar em escolas estaduais ficaram sem saber se tinham ou não escolas, e o número de remanescentes ficou sobrecarregado.

Estas vagas se destinam a pessoas que vem do interior para Belo Horizonte, que estão saindo de escolas particulares ou que estão entrando no sistema de ensino. Por outro lado, quem já estudava em escola pública tem vaga assegurada.

Para se ter uma noção do problema, a Secretaria Municipal de Educação de BH informou que cerca de seis mil alunos que deveriam estar inscritos em escolas estaduais estavam "no escuro", por falta de informações. Geralmente, poucos pais e mães procuram a Secretaria em busca das chamadas vagas remanescentes, ou seja, aquelas que sobram das crianças e adolescentes que já tem vaga assegurada pelo processo automático.

Confusão

Devido a quantidade de pessoas na porta da regional esta madrugada, o segurança que estava no local durante a noite organizou uma fila. Contudo, conforme relatos de presentes, na troca de turno, o vigia que assumiu o posto não garantiu os atendimentos. Houve bate-boca entre funcionários e a população.

Segundo a Secretaria Municipal de Educação, após a confusão, foi organizada uma espécie de distribuição de senhas e todos os pais foram atendidos. A pasta informou que os pais foram orientados a retornar em fevereiro pois, o novo calendário proposto pela SEE estabelecia os dias 10, 11, 12, 13 e 14 de fevereiro como datas de matrículas remanescentes.

Já Secretaria Estadual de Educação afirmou que só estavam na fila pessoas que se mudaram recentemente para Belo Horizonte ou não fizeram o cadastro no período correto. A SEE disse também que o sistema de matrícula já está funcionando normalmente e que o primeiro cadastro de vagas já saiu, e que os pais já estão indo às escolas fazer as matrículas.

A SEE garantiu que nenhum estudante ficará sem vaga. Uma segunda chamada, com o restante dos alunos, será divulgada no dia 2 de fevereiro. Esses alunos serão matriculados dos dias 3 a 6 de fevereiro.

