Restando pouco mais de uma hora para a abertura dos portões, ainda é fraca a movimentação para o primeiro dia do Enem na PUC-Minas Campus Coração Eucarístico, na região Noroeste de BH. Viaturas da Polícia Militar já estão no local, e as ruas, ainda vazias, delimitam o espaço destinado a chegada dos candidatos. Vários pontos de estacionamento estão proibidos, então fique ligado na chegada ao local de prova! O repórter Lucas Sanches traz mais informações sobre esse primeiro dia do exame na capital.