Cerca de 530 mil candidatos fazem, neste domingo (3), as provas do primeiro dia do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) 2019. Pela segunda vez, os testes serão divididos em duas semanas - dois domingos seguidos. Hoje serão realizadas questões de Linguagens e Códigos, Ciências Humanas e a redação. No próximo domingo (10), será a vez de Ciências da Natureza e Matemática.

Os portões dos locais de prova serão abertos ao meio-dia e fecharão pontualmente às 13h, portanto, fique atento para não perder a hora! Com um número grande de pessoas se direcionando aos locais de prova, o transporte por carro particular ou por meio de aplicativo nem sempre será a melhor escolha. A BHTrans reforçou as linhas de ônibus que atenderão um maior número de candidatos. É possível acompanhar o trajeto dos coletivos em tempo real e conferir horários e pontos em que cada ônibus estará por meio do aplicativo Siu Mobile.

Uma novidade este ano é a proibição mais rigorosa quanto a celulares e aparelhos eletrônicos em geral. Mesmo que o candidato tenha guardado os eletrônicos no saco plástico disponibilizado pelos aplicadores de prova, caso um dos aparelhos emita algum som, a pessoa será automaticadamente eliminada do Enem. A dica é retirar, se possível, a bateria do aparelho e, no caso dos celulares, desativar todos os alarmes.

Temida por muitos, a redação será realizada neste primeiro dia de provas. O texto precisa ter no mínimo sete linhas e no máximo 30 e não pode fugir do tema escolhido nem apresentar cópias da questão. Por isso, fique atento a frases de efeito e ao citar ideias de autores sem mencionar as respectivas referências. Esse tipo de falha costuma tirar pontos.

O que pode levar?

Caneta esferográfica preta, com tubo transparente, documento de identificação oficial com foto (identidade, carteira de motorista, carteira de trabalho ou passaporte) e comprovante de inscrição, que pode ser obtido no site do Enem, são os únicos itens permitidos nos locais de prova.

E o que não pode?

Caneta com tubo não transparente ou de cor diferente da preta (azul, por exemplo), lápis, borracha, bloco de notas, boné, gorro, calculadora, relógios e aparelhos eletrônicos, relógio, dentre outros. Os lanches estão liberados, desde que o candidato permita que o aplicador os reviste.

E se der branco na hora da prova?

Desde que você tenha se preparado bem para o exame, há sim o que fazer. Professores consultados pelo Hoje em Dia recomendam lembrar das rimas ou de imagens que tenham sido memorizadas durante os estudos ou ainda de momentos marcantes da rotina pré-Enem.

O gabarito das provas será divulgado no dia 13 de novembro. Já os resultados individuais saem em janeiro de 2020. Para os chamados treineiros, que fazem o Enem apenas para se ambientarem com a prova porque não ainda irão concluir o Ensino Médio até o fim do ano, os resultados devem ser divulgados apenas em março do ano que vem.

