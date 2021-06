O Ministério da Educação (MEC) lançou nesta quarta-feira (30) o Sistema On-line de Recursos para a Alfabetização, apelidado de Sora. A plataforma foi desenvolvida para apoiar professores e trabalhadores da educação no planejamento e execução de atividades de ensino para alunos que estão aprendendo a ler e escrever.

O sistema traz estratégias de ensino ou como o conteúdo pode ser ensinado. Elenca também propostas de atividades a serem aplicadas em salas de aula, ferramentas que são utilizadas na consolidação da apreensão dos conteúdos.



A plataforma vai disponibilizar recursos adicionais diversos que auxiliam os professores. Podem ser acessadas, por exemplo, imagens que ajudam a fixar as letras do alfabeto. Será incluído também um módulo com sugestões de avaliações para verificar a aprendizagem do conteúdo.

Para o ministro da Educação, Milton Ribeiro, o sistema pode qualificar a alfabetização no país. “O Sora representa democratização de ganhos de qualidade, eficácia e agilidade para professores da alfabetização” disse, em evento online de lançamento da iniciativa.

Formação continuada

O MEC lançou também uma formação continuada para gestores da educação. Ela é focada nos gestores escolares, em especial os diretores de escolas. O curso foi elaborado em parceria com a Escola Nacional de Administração Pública (Enap).

São seis cursos diferentes, de 12 horas cada um, que asseguram uma certificação. Os cursos trazem conteúdos sobre gestão organizacional, de pessoas, de recursos, de bens e serviços, da informação e pedagógica.

A abordagem é voltada a aspectos práticos da gestão escolar. O ministério pretende realizar seminários na web sobre os temas dos cursos.

