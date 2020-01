A pós-graduação pode mudar sua carreira - e isso não é coisa de slogan publicitário. Além da capacidade de aumentar rendimentos, o ingresso na especialização pode servir como porta de entrada para outras possibilidades de atuação. Entre elas, estão o desempenho de novas funções na atual empresa, a criação de um negócio próprio e o reencontro da motivação para quem não está contente com a profissão.

"Em um mercado que exige novas habilidades a cada dia, em meio ao avanço tecnológico, é esperado que o profissional seja multidisciplinar e, portanto, esteja capacitado em áreas que a graduação não necessariamente foi capaz de desenvolver", explicou a professora do Promove Pós, especialista em finanças empresarias, Gleyzi Gomes.

De acordo com a docente, devido a tantas mudanças, a especialização é o caminho que permitirá um local de destaque no mercado de trabalho. Como exemplos de alterações das profissões estão as questões digitais no Direito e o novo modelo de gerenciamento, chamado de Gestão 4.0, que surgiram na última década.

É o caso da atuação de quem é formado em Gastronomia e torna-se pós-graduado em Gestão ou Marketing. A pessoa pode assumir outras funções dentro da fábrica em que atua ou, externamente, abrir o próprio negócio e explorar as possibilidades do comércio eletrônico.

Mudar completamente é possível?

É possível e bem-vindo. "O mercado busca profissionais multidisciplinares. No passado, o funcionário era formado em Administração, pós-graduado em Administração e com mestrado em Administração. A lógica hoje é outra: pessoas da Saúde se especializando em Gestão, pois abriram o próprio negócio. A gente vê gastrônomos estudando Direito para entenderem a legislação. Esses são alguns exemplos dessa diversidade de opções", contou Gleyzi Gomes.

Para quem está no mercado formal, como empregado de uma empresa, a proposta é a mesma. "Há pesquisas que mostram que a faixa de mudança de profissão tem ocorrido com maior frequência do que antigamente. Então, é um ponto positivo se o funcionário tiver habilidades além daquelas para o qual se formou", explicou.

Adeus, frustração

Para quem está frustrado no atual trabalho, a especialista em gestão tem uma dica: "reencontrar o caminho é o mais correto. A pós permitirá voos mais altos, seja na empresa atual ou na descoberta de que é necessário seguir para outros lugares ou empreitadas. Isso porque a pós ensinará novas habilidades. E são elas que farão o funcionário se sentir novamente motivado", opinou.