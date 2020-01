A Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG) prorrogou para sábado (1º), o prazo para matrícula dos veteranos para o primeiro semestre de 2020. O Sistema de Integrado de Gestão Acadêmica (Siga), portal usado pelos alunos para atividades universitárias está apresentando contínuas falhas desde a segunda-feira (27), quando iniciou o prazo para o requerimento.

Semestralmente, os alunos de graduação da UFMG precisam acessar o Siga e indicar quais são as matérias que vão cursar no semestre. Para isso, eles acessam um espelho com as disciplinas ofertadas e se candidatam aos conteúdos. Por meio do sistema, a universidade aloca os alunos nas turmas.

Contudo, desde segunda, ao acessar a página, os estudantes têm enfrentado inconsistências na rede. Quando o sistema não dá mensagens de erro no servidor, indica que a página está carregada ou congestionada, pedindo que o aluno "tente novamente mais tarde".

Foi o que aconteceu com a estudante de letras Ana Flávia Raschid, de 21 anos. "Tentei os três dias de prazo (que acabaria nesta quarta, 29), inclusive de madrugada, mas o sistema dava congestionado. Impossível", afirmou.

A UFMG informou que técnicos estão tentando solucionar o problema na rede, que aconteceu por elevado acesso de estudantes. A recomendação é que as tentativas sejam feitas ao longo do dia, em horários distintos, de maneira a evitar os picos de tráfego", orientou a universidade.

As inscrições, portanto, ficam valendo até sábado, pelo portal minhaufmg.br.

