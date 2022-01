Estudantes que desejam garantir a vaga na rede estadual de ensino em 2022 têm, agora, até 21 de janeiro para efetivar a matrícula.

O prorrogamento do prazo, que era até esta sexta-feira (14), segundo a Secretaria de Estado da Educação (SEE), foi em razão "dos transtornos provocados pelas fortes chuvas em várias regiões de Minas Gerais nas últimas semanas, o que provocou situação de emergência em vários municípios".

Para realizar a matrícula, pais e/ou responsáveis e estudantes maiores de idade deverão comparecer à escola indicada no Sistema Único de Cadastro e Encaminhamento para Matrícula (Sucem) e apresentar os seguintes documentos:

Documento de Identidade ou, na sua ausência, Certidão de Nascimento/Casamento do aluno, original e cópia

CPF do aluno, original e cópia, sendo obrigatória a apresentação se for maior de idade e facultativa se menor

Comprovante de residência, original e cópia, em nome de um dos pais/responsáveis ou do aluno, quando maior de idade

Histórico Escolar ou Declaração de Transferência, com indicação do ano de escolaridade que o aluno está habilitado a cursar em 2022, ficando o documento original na escola

Histórico Escolar ou Declaração de Conclusão do Ensino Médio ou Parecer da Secretaria de Estado de Educação e publicação de Equivalência de Estudos, concluídos no exterior, ao ensino médio brasileiro, para o candidato/aluno que for ingressar no curso técnico na forma subsequente

Histórico Escolar ou Declaração de Escolaridade, comprovando matrícula no ensino médio, para o aluno que for ingressar no curso técnico na forma concomitante

Para o aluno menor de idade é necessária, ainda, a apresentação de documento de identidade e do CPF, originais e cópias, de um dos pais/responsáveis.

De acordo com a SEE, a distribuição dos inscritos no Sucem foi realizada de acordo com a disponibilidade de vagas por turno, espaço físico de cada escola, tipo de atendimento prestado e nível de ensino disponibilizado, sempre respeitando os critérios de alocação e desempate na seguinte ordem de prioridade:

aluno com deficiência zoneamento zona aluno com irmãos que frequentam a escola pretendida, respeitando-se o zoneamento aluno já integrante da rede pública de ensino aluno com menor idade

Vagas remanescentes

Com a prorrogação da matrícula na rede estadual de ensino, o prazo para inscrição nas vagas remanescentes também foi alterado. Agora, o candidato que não fez o cadastro no Sucem dentro do prazo estabelecido deverá aguardar o período de vagas remanescentes, previsto para o período de 1º a 23 de fevereiro.

