Nada de parágrafos longos, linguagem coloquial e gírias. Fuja de um vocabulário pobre, com repetição de palavras. E fique atento ao uso correto da pontuação: no lugar da vírgula coloque vírgula, e não ponto final.

Essas são apenas algumas dicas para mandar bem na prova de redação do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem), que acontece no domingo (17). As Faculdades Promove e Kennedy, em parceria com o Centro Universitário UniSant’Anna, realizaram um aulão gratuito para falar sobre o teste.

O aprendizado contou com a presença das professoras Cidinha Reis, mestre em Língua Portuguesa e Filologia pela Universidade de São Paulo (USP); Helena Negro, doutora em Língua Portuguesa e Filologia, também pela USP, e Suzana Soós, mestre em Distúrbios do Desenvolvimento pelo Mackenzie.

Quem perdeu o aulão ainda pode conferir o conteúdo completo. Confira o vídeo:

O Enem 2020 será aplicado na versão impressa em 17 e 24 e, na versão digital, em 31 de janeiro e 7 de fevereiro.



