Promovido por quatro faculdades – de Belo Horizonte, Espírito Santo e São Paulo – o I Congresso Interinstitucional e Multidisciplinar O Novo Normal segue com atividades até 24 de julho. São oferecidos cursos, palestras, debates e workshops, gratuitos e on-line.

O foco das atividades é o pós-pandemia. As inscrições para participar do evento podem ser feitas neste link. Após a conclusão de cada oficina, a pessoa receberá um certificado. Dentre os temas abordados, gestão de crise e finanças, saúde mental, e-games, gastronomia e tendências do mercado da estética e cosmética.

O congresso é promovido pelas Faculdades Promove e Kennedy, ambas de BH, Novo Milênio, do Espírito Santo, e UniSant'Anna, de São Paulo. Coordenador de extensão do Promove e Kennedy, Kleber Lorenzini afirma que é importante a população saber lidar com a crise provocada pelo novo coronavírus.

"Serão dias de ensinamentos, e cada atividade tem uma particularidade. Em média, vão durar de 40 minutos a uma hora. Na parte da manhã e da noite, vão acontecer as palestras, workshops e debates. À tarde, as atividades práticas".