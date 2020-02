Embora tenha caído 12 posições no ranking mundial de universidades em economias emergentes, a Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG) é a mais bem avaliada instituição de ensino superior federal do Brasil, segundo a lista de 2020 da Times Higher Education, divulgada nessa quarta-feira (18). Os dados contemplam todos os países em desenvolvimento do mundo.

Antes 124ª colocada, a UFMG caiu para 132ª posição refletindo uma piora geral nas instituições brasileiras, que, segundo o instituto, tiveram queda em comparação com outras universidades de países em situação similar a do Brasil. A Universidade de São Paulo (USP), que é estadual, foi a única brasileira que não piorou. Subiu da 15ª posição em 2019 para a 14ª em 2020.

A China, mais uma vez, continua liderando a lista. Das cinco melhores universidades elencadas pelo Times Higher, quatro são do país asiático e uma da Rússia. A Tsinghua University, em Pequim, ficou com o primeiro lugar, assim como em 2019. Taiwan e África do Sul também tiveram instituições destacadas.

Outras universidades de Minas Gerais que foram citadas, porém não em posição de destaque, foram a Universidade Federal de Lavras (Ufla), a Universidade Federal de Ouro Preto (Ufop) e a PUC Minas.

Ao todo, 533 universidades de 47 países foram avaliadas pelo Times Higher Education. Dentre os quesitos avaliados estão ensino, pesquisa, transferência de conhecimento e perspectiva internacional.

