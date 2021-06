As Faculdades Promove e Kennedy, em Belo Horizonte, estão com inscrições abertas (clique aqui) para mais uma edição do Reality Universitário - Mentes do Futuro. O processo seletivo irá selecionar alunos para graduação com bolsas de estudo de até 100%.

Para garantir os descontos nas mensalidades, os candidatos deverão enviar um video de aproximadamente um minuto desenvolvendo uma atividade proposta pelas instituições. Cada curso terá uma especificação. Jurados vão definir os vencedores. O regulamento pode ser consultado aqui.

As demais formas de acesso às faculdades - avaliação da nota do Enem, vestibular on-line. ProUni, Fies e financiamento próprio - estão mantidas.

O reality oferece bolsas de estudo de até 100%

Neste semestre, o game oferece bolsas de estudos para os cursos de Administração/Gestão, Estética e Cosmética, Gastronomia e Nutrição. As inscrições vão até 31 de julho.

Os coordenadores dos cursos também estão disponíveis para esclarecer dúvidas, por meio do WhatsApp.

Como funciona ?

1- Escolha um curso de graduação

2- Acesse o site e realize gratuitamente a inscrição

3- Acompanhe o regulamento do curso escolhido para seguir o passo a passo

4- Em 6 de agosto, será divulgado o resultado por meio de uma live

Os interessados em prestar vestibular para cursos que não estão inseridos no Reality Universitário ou que optar pelas formas tradicionais de acesso, podem realizar a inscrição, também gratuitamente, nos sites das faculdades Promove e Keneddy.

Outras informações pelo telefone 0800.031.2103.

