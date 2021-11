As avaliações do Sistema Nacional da Avaliação da Educação Básica (Saeb) são um importante indicador que compõem o Índice de Desenvolvimento da Educação Básica (Ideb). É a partir desse indicador que os estados e municípios podem medir a qualidade do aprendizado e estabelecer metas para a melhoria do ensino na rede e em cada escola. Por isso, é muito importante que as unidades de ensino estejam preparadas na data da aplicação dos testes. Em Minas Gerais, as escolas estaduais já estão se organizando. No estado, as provas devem ser aplicadas entre os dias 16 e 26/11, de acordo com agendamento prévio das escolas realizado junto à equipe do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep).

Participam do Saeb de Língua Portuguesa e Matemática todas as escolas públicas de 5º e 9º ano do ensino fundamental e 3º ano do ensino médio que cumprem os requisitos da Portaria Inep nº 250, de 5 de julho de 2021. A aplicação das avaliações ocorrerá em formato impresso e presencial nas escolas, a partir de testes cognitivos e questionários contextuais aplicados a estudantes, gestores escolares, professores e secretários estaduais e municipais de educação.

Devido à importância da participação dos estudantes na prova, as escolas estaduais irão organizar atividades diferenciadas, que mobilizem toda a comunidade e garantam a participação dos alunos. Entre as atividades sugeridas pela Secretaria de Estado de Educação de Minas Gerais (SEE/MG) estão a criação de murais, realização de lives e palestras, produção de cartazes, entre outros. Todos os estudantes que realizarem a avaliação irão receber, como um incentivo, um kit escolar. Além disso, será oferecido um lanche especial no dia da prova.

Aplicação das avaliações

A Fundação Cesgranrio é a instituição aplicadora contratada pelo Inep para realizar a aplicação do Saeb nas escolas de Minas Gerais.

Para a aplicação dos testes nas escolas estaduais serão observadas as diretrizes estabelecidas pela versão mais atual do Protocolo Sanitário de Retorno às Atividades Escolares Presenciais no Contexto da Pandemia da Covid-19. Além disso, será garantida a distribuição de álcool em gel nas salas e a exigência do uso de máscaras por todos.

Vale ressaltar que a participação na avaliação presencial é obrigatória. Para os municípios em que há decreto impedindo as atividades presenciais, o protocolo de saúde será respeitado, não ocorrendo assim aplicação das provas onde os decretos impeditivos estão vigentes.

Aprimoramento Educacional

A partir da avaliação do Saeb, é possível otimizar processos e estratégias educacionais e fornecer subsídios que contribuam para a universalização do acesso à educação e para a ampliação da qualidade, equidade e eficiência do ensino. Além disso, a combinação de notas do exame, em conjunto com os dados de fluxo (aprovação, reprovação, abandono), resultarão no Ideb. O Saeb é realizado pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep) desde 1990.

