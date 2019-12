Começa nesta segunda-feira (2) o processo de renovação do programa Meio Passe Estudantil, auxílio de transporte escolar financiado pela Prefeitura de Belo Horizonte. O benefício representa 50% do valor das tarifas pagas no percurso de ida e volta entre a escola e residência do estudante.





O direito é destinado aos alunos do Ensino Médio e da Educação de Jovens e Adultos (EJA), que moram a uma distância igual ou superior a um quilômetro da unidade de ensino que estejam matriculados e frequentes em estabelecimentos de ensino da capital.



Para quem recebe o benefício e continua morando no mesmo endereço e estudando na mesma escola, basta preencher a ficha de inscrição disponível na página do Meio Passe entre os dias 2 e 13 de dezembro.



Já os estudantes que mudaram de escola ou moradia terão do dia 14 de dezembro a 2 de janeiro para fazer o recadastramento pelo site.



Novas inscrições



Para quem ainda não recebe o beneficio é necessário acessar o site, entre os dias 13 a 24 de janeiro, e preencher a ficha de inscrições. As novas inscrições dependem da disponibilidade de vagas e a Prefeitura entrará em contato caso o estudante seja selecionado para receber o benefício e informará o procedimento para entrega da documentação.



(*) Maiara Britto, sob supervisão de Cassia Eponine.