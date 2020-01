Os participantes do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) já podem ter acesso às notas individuais, divulgadas na manhã desta sexta-feira (17), pelo Inep. Com os resultados em mãos, os alunos tem diversas possibilidades para cursar o ensino superior, através do FIES, Prouni; ou tentar ingressar em uma universidade pública pelo Sisu.

Além dos programas nacionais, os candidatos também pode usar as notas para cursar o ensino superior em Portugal, em mais 40 instituições portuguesas conveniadas com Inep.

Para concorrer às bolsas de estudo ProUni e FIES é preciso que a média do estudante seja pelo menos de 450 pontos, sem que a redação seja zerada, além dos pré-requisitos de renda.



Para calcular a nota, basta fazer a soma de todos os resultados, incluindo a redação, e dividir por cinco.



Tendo uma média ponderada o estudante pode se inscrever nos seguintes programas:

Fies - o programa é dividido em duas modalidades, diferenciadas por renda e pelo agente financiador. Na primeira, o fundo oferta vagas com juros zero para os estudantes que tiverem uma renda per capita mensal familiar de até três salários mínimos. Já a segunda, chamada P-Fies, é direcionada a estudantes com renda per capita mensal familiar de até cinco salários mínimos. Nesse caso, os recursos são de bancos privados ou fundos constitucionais e de desenvolvimento.

As inscrições para o Fies começa no dia 5 de fevereiro, até as 23 horas e 59 minutos do dia 12 de fevereiro.



Prouni - Este oferta bolsas de estudo integrais (100%) ou de 50% a estudantes de cursos de graduação e de cursos sequenciais de formação específica, em instituições privadas de educação superior. O programa tem dois critérios de avaliação: desempenho no Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) e renda.



Estudantes de todo o país poderão começar a se inscrever no dia 28 de janeiro. O prazo vai até as 23h59 de 31 de janeiro.



Sisu - para se inscrever, o candidato deverá ter realizado o Exame Nacional de Ensino Médio (Enem) 2019 e não ter zerado a prova de redação. O Sistema, inteiramente regido pelo MEC, classifica automaticamente os candidatos ao final do período de inscrição, levando em conta as opções de cursos e modalidades de vagas (ampla concorrência e reserva de vagas). A classificação e seleção dos candidatos serão realizadas por meio de chamadas regulares, divulgada na páginas do Sisu.



O período para as inscrições, terá início em 21 de janeiro e será encerrado às 23h59 de 24 de janeiro, de acordo com o Ministério da Educação (MEC).





